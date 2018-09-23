Kepçenin altında kalan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te inşaat yapımı sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalan işçi Hanifi Özdemir (24), tedaviye alındığı hastanede 47 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, geçen 8 Ağustos'ta 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı içersinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaat alanında çalışan taşeron firma işçisi Hanifi Özdemir, kazı yapan kepçenin operatörünün geri manevra yapmasıyla altında kaldı. Kazayı gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan işçiyi 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve 47 gündür yaşam mücadelesi veren evli 2 çocuk babası Özdemir, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!
530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak
'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama
Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum