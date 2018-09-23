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Kepçenin altında kalan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te inşaat yapımı sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalan işçi Hanifi Özdemir (24), tedaviye alındığı hastanede 47 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te inşaat yapımı sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalan işçi Hanifi Özdemir (24), tedaviye alındığı hastanede 47 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, geçen 8 Ağustos'ta 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı içersinde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaat alanında çalışan taşeron firma işçisi Hanifi Özdemir, kazı yapan kepçenin operatörünün geri manevra yapmasıyla altında kaldı. Kazayı gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan işçiyi 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve 47 gündür yaşam mücadelesi veren evli 2 çocuk babası Özdemir, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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