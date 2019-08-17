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Kepçeyi gelin arabası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip, gelin arabası yaptı. Akif Çetin'in, gelin almaya gittiği kepçeyle, çift konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kepçeyi gelin arabası yaptı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip, gelin arabası yaptı. Akif Çetin'in, gelin almaya gittiği kepçeyle, çift konvoy eşliğinde şehir turu attı.
Hafriyatçılık yapan ailenin 6 çocuğundan en küçüğü Akif Çetin ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nuran Çetin çifti, dün düzenlenen düğünle evlendi. Bugün ise gelin alma etkinliği yapıldı. Akif Çetin, Nuran Çetin'i almaya kepçeyle gitti. Damadın ağabeyi Atilla Çetin'in kullandığı aracın kepçesine oturan damat Akif Çetin, gelin Nuray Çetin'i evinden alıp yanına oturtarak, konvoy eşliğinde şehir turu attı. Damadı ve gelini kepçede görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Davul zurna eşliğinde evlerinin önünde karşılanan çift, çevredekilerden de alkış aldı.
Damat Akif Çetin, "Gelin arabamızın diğerlerinden farklı olmasını istedik. Gelin arabamızı otomobil yerine kepçe yaptık. Hayalimi gerçekleştirdim. Gelini evinden kendimize ait kepçemizle aldım. Daha sonra şehirde tur atarak evimize gittik. Bizleri mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Gelin Nuray Çetin ise, kepçeyi görünce çok şaşırdığını belirterek, "Eşim beni evden kepçeyle aldı. Unutamayacağım bir an oldu. Kepçeye binip inerken zorlandım. Ama bana bu farklılığı ve güzelliği yaşattığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kepçeyi gelin arabası yaptıKepçeyi gelin arabası yaptıKepçeyi gelin arabası yaptıKepçeyi gelin arabası yaptı

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