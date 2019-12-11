Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan operatöre ceza

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da yer altındaki fiber kabloları değiştirmek amacıyla yapılan çalışma sırasında kullanılan iş makinesi 'Akrobatik' hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokunca kepçe operatörünün belgesine geçici olarak el konulurken, 108 TL ceza kesildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir süreden bu yana yeraltı kablolarında yenileme çalışması yapılırken, görevliler, yer altından geçen fiber kabloların değiştirdi. Değiştirilen eski hatların çıkarılması için bir kepçe kullanıldı. Görevliler, yerin altında çelik halata bağlanan kabloların çekilerek çıkarılabilmesi için bir kepçe getirdi. Halatın ucu kepçeye bağlanırken, kepçe operatörü kabloları çekip çıkartabilmek amacıyla çalışmaya başladı. Bu çalışma sırasında aracın arka lastikleri yerden metrelerce havalanırken, kepçe ön iki lastiği üzerinde kaldı. Bu sırada halatın kopmaması, savrulmaması veya kepçenin bağlı olduğu yerden kurtularak yanından geçen diğer araçlarda bulunanların olası bir tehlike ile karşılaşması şans olarak değerlendirildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ihbar üzerine gelerek bu çalışmayı durdururken, kepçe operatörü Ahmet Turan Ç.'nin belgelerini kontrol etti. Kepçe operatörüne "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yer, kural yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymadığı" gerekçesiyle 108 TL ceza kesildi. Bunun yanı sıra sürücü belgesine trafikte yapmış olduğu tehlikeli hareketler nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 45'inci maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 90'ıncı maddeine dayanılarak, sağlık koşulları yerine getirilene kadar geçici olarak el konuldu. Kepçe operatörü hakkında bunun yanı sıra "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nce adli soruşturma başlatıldı.

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