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Kepçeyle define arayanlara suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayındır ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı.

Kepçeyle define arayanlara suçüstü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bayındır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıkbaşı Mahallesi'ndeki zeytinlikte define aramak için kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde, bölgeye düzenlediği operasyonda kepçeyle araziyi kazan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kepçeyle define arayanlara suçüstüKepçeyle define arayanlara suçüstüKepçeyle define arayanlara suçüstüKepçeyle define arayanlara suçüstü

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