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  4. Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı

Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı

01.01.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde uyarılara rağmen kapısı açılmayan binaya kepçeyle duvarı yıkarak giren jandarma ekipleri, 89 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde bir binada para karşılığı yasa dışı kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyarılara rağmen kapısı açılmayan binaya kepçeyle duvarı yıkarak giren jandarma ekipleri, 89 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde bir binada para karşılığı yasa dışı kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, dışarıdaki gözcülerin haber vermesiyle kapıları kilitleyen şahıslar, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen binanın kilitli demir kapıları açmadı.
Bina içerisine açılan gizli geçitlerin dışında da önlem alan jandarma ekipleri, içeriye girebilmek için Tarsus Belediyesinden iş makinesi desteği talep etti. Belediyeden temin edilen kepçe marifetiyle duvarı yıkılarak içeriye girilen binada, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 3 şüpheli ile kumar oynadıkları tespit edilen 89 kişi suçüstü yakalandı.
Binada yapılan aramada, kumar oyununda kullanılan 8 bin 835 adet pul, 2 adet projektör ve bir adet ses yayın cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan şüphelilere ’Kabahatler Kanunu’ gereği 109 bin 25 TL, Covid-19 tedbirlerini ihlalden 321 bin 300 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Kumar oynatan 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kumar oynandığı tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

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