Kepçeyle kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kepçe ile kaçak kazı yapan, 1'i 18 yaşından küçük, 5 defineci, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi Onaç Mevkii'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye gittiklerinde E.G., K.Ö., M.K., Y.N. ve E.N.'yi kepçe ile kazı yaparken yakaladı. 5 defineci gözaltına alınırken, kazı yapılan alanda kepçenin yanı sıra 1 traktör, 1 alan tarama aleti, 2 kürek, 3 kazma, 2 balta ve 1 tahra bulundu. Araçlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Yaşı 18'den küçük olan E.N. serbest bırakıldı. E.G., K.Ö., M.K. ve Y.N. ise sorguya alındı.

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