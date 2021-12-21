Kepeklere sonsuza kadar veda etmenizi sağlayacak en iyi kepek şampuanı çeşitleri

Kepek problemi her ne kadar çok basit bir sorun gibi görünse de kişinin öz güvenini olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak kepek sorununun çözümü sandığınız kadar zor değil. Saç derisinin pul pul dökülmesi sonucu ortaya çıkan bir sorun olduğu için saç ve cilt tipinize uygun ve kaliteli kepek gideren şampuan kullanarak bu soruna sonsuza dek veda edebilirsiniz. Kepeğe karşı en iyi şampuan alternatiflerini sizin için inceledik. Gelin, hazırladığımız listeye hep birlikte göz atalım.

1. Kuru saçlar için Vichy Dercos

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Kepek probleminden mustaripseniz ve "Kepek için en iyi şampuan hangisi?" sorusu aklınızı kurcalıyorsa Vichy'nin Dercos Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı derdinize derman olabilir. Şampuan, gözle görünür kepeği %100'e kadar gidermeye yardımcı olur. 6 haftaya kadar yeni kepek oluşumunun önüne geçtiği klinik deneylerle kanıtlanan şampuan, mikrobiyom dengesinin korunmasına yardımcı olan Selenyum DS teknolojisi ile üretilir. 4 haftalık program halinde ve haftada birkaç kere uygulandığında şampuanın etkisini görmek mümkün.

Vichy'nin kuru saçlar için özel olarak ürettiği kepek önleyen şampuanını incelemek için buraya tıklayın.

2. Cildi yormayan bir ürün isteyenlere: Davines Purifying

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Kepek sorununuzla baş etmek için iyi bir yardımcıya ihtiyacınız varsa Davines Purifying, sizin için en iyi kepek karşıtı şampuan önerisi olabilir. Markanın 4,9 PH oranı sayesinde cildinizi yormayan şampuanı, saçınızı besleyip güçlendirir. Ayrıca formülünde yer alan lavanta, adaçayı ve karahindiba sayesinde saç derinizi ölü hücrelerden arındırıp rahatlatır ve saçınızın daha sağlıklı uzamasını sağlar. Ürünü nemli saça masaj yaparak uygulayıp birkaç dakika bekledikten sonra durularsanız maksimum etkiyi alabilirsiniz.

Davines markasının kepek karşıtı şampuanını incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

3. Saç derisini kepekten arındıran Kérastase Specifique Bain

Kepek sorunuyla karşı karşıyaysanız ve hem kepeği hem saç derisindeki kirleri hedef alan bir ürüne ihtiyacınız varsa Kérastase Specifique Bain Anti Pelliculaire, sizin için en kaliteli kepek şampuanı olabilir. Ürün, uzun süren etkisiyle saç tellerini ağırlaştırmaz ve saç derisine bakım yapar. En iyi kadın kepek şampuanı alternatiflerinden biri olan ürün, kepeği gidermeye yardımcı olurken saç derisine de derinlemesine bakım yapar ve yeni kepek oluşumunu 8 haftaya kadar engeller.

Kérastase markasının kepek karşıtı şampuanını incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

4. Yağlı saçlara özel Sebamed Kepeğe Karşı Şampuan

Yağlı saç tiplerine uygun kepek için şampuan önerisi arayanların ilk tercihleri arasında Sebamed Kepeğe Karşı Şampuan yer alıyor. 5.5 PH değere sahip olan ürün, cildin doğal koruyucu tabakasının sağlıklı kalmasına destek oluyor. Sabun ve alkali içermiyor. Ürün, 14 gün düzenli kullanımın sonunda kepek sorununun %50 oranında azalmasına yardımcı oluyor. Saçı canlandırarak hacim ve parlaklık kazandırıyor. Üstelik ürün, saç derisini hassas bir şekilde temizlediği için günlük bakımda da kullanılabiliyor.

Sebamed markasının kepek yapmayan şampuanını buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

5. Her saç tipi için Dermadolin Selyum

Kepek problemiyle karşı karşıyaysanız imdadınıza koşacak en iyi kepek önleyen şampuan, Dermadolin Selyum Kepeğe Karşı Saç Bakım Şampuanı olabilir. Markanın kuru ve yağlı saçlar da dahil olmak üzere tüm saç tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği şampuanı, kaşıntı ve aşırı kabuklanmaya karşı oldukça etkili. Ürün, 300 ml'lik ambalajıyla uzun süre kullanılabiliyor. Parabenle formüle edilmeyen ve üç aktif madde içeren şampuanda parfüm de bulunuyor.

Dermadolin Selyum Kepeğe Karşı Saç Bakım Şampuanı'nı detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Kepek problemine Ducray Elution ile "Elveda" diyebilirsiniz

İnatçı kepek problemi ile karşı karşıyaysanız ve hassas bir saç derisine sahipseniz aradığınız yardımcı Ducray Elution Şampuan olabilir. Markanın kepek karşıtı şampuanı, çinko glukonat ile formüle edildiği için saç derisinin doğal dengesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca ürün, kepek problemini ortadan kaldırırken bir yandan da saçlarınızın doğal sağlığına, ışıltısına ve hacmine kavuşmasını da destekler. Bileşeninde yer alan yatıştırıcı etmenler sayesinde saçtaki pullanmaya karşı etkili bir çözüm sunar.

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7. Saç dökülmesine ve kepeğe karşı etkili Ashley Joy

Kepek hayatınızda zaman zaman ortaya çıkan bir sorunsa ve "En iyi erkek kepek şampuanı hangisi?" diyorsanız doğal içerikleriyle dikkat çeken Ashley Joy markasının erkekler için özel olarak ürettiği şampuanını öneriyoruz. İçeriğinde yer alan ısırgan otu ile saç dökülmelerinin önüne geçen ürün; çinko, bakır, demir ve magnezyumdan oluşan 4 mineral kombinasyonu ile saçları onarıyor ve güçlendiriyor. Şampuanın formülünde bulunan çay ağacı özü ise antioksidan özelliği sayesinde kepeği önlerken mentol de saçtaki yağlanmayı azaltıp saç derisini ferahlatıyor. Ayrıca şampuan SLES, SLS ve paraben gibi sağlık için zararlı olan maddeleri içermiyor.

Ashley Joy'un erkekler için özel olarak ürettiği kepek önleyici şampuanını incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

8. Isırgan otunun şifasından faydalanmak isteyenlere Tresan

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Tresan Kepek Karşıtı Şampuan, canınızı sıkan kepek problemiyle savaşırken saçlarınızı da güçlendiriyor. Markanın 6 bitki özü içeren şampuanı, etkili içeriğiyle saç derisini ölü tabakalardan ve fazla yağdan arındırarak kepek oluşumunun önüne geçiyor. Ayrıca saç tellerini kökten uca besleyerek hijyen sağlıyor. Gluten ve paraben içermeyen ürün, özel formülü ile saçları onarıyor. Antialerjik olan şampuanı tüm saç tipleri tercih edebiliyor.

Etkili içeriğiyle hem kepek problemini önleyen hem saça bakım yapan Tresan Kepek Karşıtı Şampuan'ı sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

9. Tekrarlayan kepek problemi için La Roche-Posay

Kepek sorunundan yakınıyorsanız ve problem sık sık tekrarlıyorsa sizin için en iyi kepek şampuanı önerisi, La Roche Posay Kerium DS Şampuan olabilir. Şampuan, kepek oluşumunu önlerken saçı derinlemesine temizleyerek bakım yapar. Üstelik saç derisinin sebum dengesini korumaya da yardım eder. Ürünü bir miktar alıp nazikçe masaj yaparak uyguladıktan sonra durulamanız yeterli. Uygulamayı haftada 2 kere olmak üzere 4 hafta boyunca düzenli olarak yaptığınızda en etkili sonucu alabilirsiniz.

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10. Doğal içerikli ürünlere gönül verenlere Naturix Şampuan



Kepek sorunu için doğal içerikli bir kepek şampuanı arıyorsanız Naturix markasının tuz içermeyen kepek önleyici şampuanını tercih edebilirsiniz. Şampuanı yıpranmış saçlar dahil tüm saç tipleri tercih edebiliyor. Yıpranmış saçlarda da kullanılabilen ürün, ısırgan otu içeren formülü sayesinde saçların güçlenmesini ve korunmasını destekliyor, kepeği önlüyor ve saç dökülmesini en aza indiriyor. Islak saça bir miktar uygulayıp köpürttükten sonra durulayabileceğiniz şampuan, saçlarınızın canlılığına kavuşmasına ve hacim kazanmasına da yardımcı oluyor.

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