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Kepengi açamayınca araçla dükkana girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  yüzü maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini açamayınca araçla dükkana girdi.

Kepengi açamayınca araçla dükkana girdiler

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de yüzü maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini açamayınca araçla dükkana girdi. 30 otomobil lastiği çalan hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ARAÇLA DÜKKANA GİRDİLER
Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi'nde otomobil lastiği satan bir iş yerinde meydana geldi. Beyaz bir minibüsle otomobil lastiği satan iş yerinin önüne gelen yüzü maskeli hırsızlardan ikisi araçtan inerek, işyerinin kepengini levye ile kırmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açamayınca araçla geri geri gelerek dükkanın içine girmeye çalıştı. Kepengi araçla parçalayan hırsızlar yaklaşık 2 dakika içinde 30 adet otomobil lastiğini çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Kepengi açamayınca araçla dükkana girdilerKepengi açamayınca araçla dükkana girdilerKepengi açamayınca araçla dükkana girdilerKepengi açamayınca araçla dükkana girdiler

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