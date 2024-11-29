Kepengi kırıp içeri girdiler... 3 şahıs içinde tam 110 bin dolar olan kasayı merdivenden yuvarlaya yuvarlaya çaldı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasına hırsızlık şoku yaşandı. Dün gece saat 04.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 şüpheli kimliği belirlenemeyen kişiler, bir otomobille kargo firmasının bulunduğu sokağa geldi. Şüphelilerden ikisi, aracı sokağa park ettikten sonra elinde levye ile kargo firmasının kepengini kırarak içeri girmeyi başardı.

MERDİVENDEN YUVARLADILAR

İçeri girdikten sonra bir süre içeride vakit geçiren hırsızlar, firma bürosunda bulunan ve içinde 110 bin dolar para bulunan kasayı çaldı. Ancak, kasayı kaldıramayan şüpheliler, kasayı merdivenlerden yuvarladıktan sonra otomobile yüklemeyi başardı. Kasa, güçlükle taşındıktan sonra şüpheliler, soygunu tamamlayarak geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Firma yetkilisi Ersin Tombul, yaşadıkları büyük mağduriyetle ilgili açıklama yaptı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığını belirten Tombul, "Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 kişi araçla gelip kepengi kırmışlar. En büyük temennimiz, bir an önce bu kişilerin bulunması. Zararımız 100 bin doların üzerinde. Olayın tüm detayları kameralarımızda var, bu yüzden şüphelilerin yakalanması zor olmayacak" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından, şikayet üzerine polis ekipleri kargo firmasına intikal etti. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışırken, bölgedeki güvenlik önlemleri de arttırıldı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fatih’te yaşanan bu hırsızlık olayı, güvenlik önlemleri ve işyerlerindeki güvenlik sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili olarak polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarını araştırmaya devam ediyor.

(DHA) (İHA)