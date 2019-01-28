"Kepenk" kavgasında Trump'tan geri adım

Demokratlar hükümetin kısmen kapalı oluşunu gerekçe göstererek konuşmanın ertelenmesini istemiş, ancak Trump kabul etmemişti.ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi ile kavgasında geri adım attı. Geleneksel Ulusa Sesleniş konuşmasını alışıldığı üzere Kongre'de yapmakta ısrar eden, ancak hükümetin kapalı oluşu nedeniyle Pelosi'nin direnişiyle karşılaşan Trump, konuşmayı hükümet açılana kadar ertelediğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pelosi benden Ulusa Sesleniş konuşmasını yapmamı istediğinde hükümet kapalıydı. Tamam dedim. Sonra hükümetin kapalı olması nedeniyle fikrini değiştirdi, ertelemeyi önerdi. Buna yetkisi vardır. Konuşmayı hükümet açılınca yapacağım" dedi.

Trump, "tarihi, geleneği ve önemi" nedeniyle Meclis'le yarışabilecek hiçbir yer olamayacağını belirterek konuşmayı yapmak için başka bir yer arayışında olmadığını da ekledi.

Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşmasını 29 Ocak'ta Temsilciler Meclisi genel kurul salonunda yapması planlanıyordu. Pelosi ise kepenk kapatma sonucu bütçe sıkıntısı çeken Gizli Servis'in güvenliği yeterince sağlayamayacağı gerekçesiyle, Trump'tan konuşmasını ertelemesini ya da yazılı olarak yayınlamasını istemişti. Trump konuşmasını gelenek olduğu üzere Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumu öncesinde mecliste yapmakta ısrar edince Pelosi, "Meclisin ancak hükümet yeniden açıldıktan sonra kendisine ev sahipliği yapabileceği" yanıtını vermişti.