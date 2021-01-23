“Kepenkler Açılmalı" Çağrısı Yanıt Bulacak mı?

Türkiye’de can kayıpları ve vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle endişe yaratan Corona virüsü salgınında ikinci dalga devam ederken, 20 Kasım’dan bugüne sadece paket servis hizmeti sunmasına izin verilen yeme-içme mekanları “kepenkler açılmalı, ışıklar yanmalı” çağrısına kulak verilmesini istiyor. Türkiye’de gelecek Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’nin gündeminde Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında mevcut önlemlerin de yeniden ele alınacağı tahmin ediliyor. Aralık ayında hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla günlük Corona virüsü tablosunda kısmen düşüş sağlanmasına ve sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanması çerçevesinde Mart ayı sonuna kadar yasaklara devam edilmesi tartışılıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yeme-içme mekanlarıyla ilgili “esneme yapılabileceği” sinyalini verdi. Erdoğan, İstanbul-Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camisi’nden Cuma namazı çıkışında, “Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar ‘sıkı tutacağız’ diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir” açıklaması yaptı.

Mekanlar açılmazsa “mahvoloruz” endişesi duyuluyor VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, 21 Mart ile 1 Haziran arasındaki ilk kapanma dönemi sonrasında bu ikinci kapanma dönemiyle birlikte artık kepenkleri hiç açamama noktasına geldikleri görüşünde. Bu nedenle “Kepenkler açılmalı, ışıklar yanmalı” sözünü slogan olarak benimsediklerini vurgulayan Yenice, eğer kabine toplantısında yeme-içme mekanları için açılma kararı alınmazsa ne olacağına ilişkin “Tek kelimeyle mahvoluruz” dedi. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu olarak turizm sektöründeki konaklama tesisleri için öngörülen sertifikalandırma sistemine geçebileceklerini kaydeden Yenice, lokantalar, restoranlar, pastaneler için de “güvenli işletme” sertifikası verilebileceğini belirterek, her türlü denetimi kabul etmeye hazır olduklarını ancak mutlaka artık mekanlarını hizmete açmak istediklerini söyledi. Esnaf olarak paket servisi ve “gel-al” hizmetiyle işletmelerini ayakta tutacak güçleri kalmadığını belirten Yenice, pek çok mekanda ücretsiz izin ile işten çıkarmaların mecburen olduğunu ve kredi borçları içinde bulunduklarını anlatarak, işletmecilerini müşterilere açabilmek için her türlü kurala uymayı kabul ettiklerini yineledi. Yenice, kabine toplantısında mutlaka mekanları açma yönünde karar alınması gerektiği görüşünü vurgulayarak, aksi takdirde geri dönüşü olmayacak şekilde kepenk kapatmalar yaşanabileceğini ifade etti.