HABER

Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi, CHP'li bir meclis üyesinin İsim Tespit Komisyonu'ndaki karara şerh koymasına rağmen Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi, CHP'li bir belediye meclis üyesinin İsim Tespit Komisyonu'ndaki karara şerh koymasına rağmen Meclis'te, oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediyesi Meclisi ekim ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında yapıldı.

Yerel seçimlerde CHP listesinden Kepez Belediye Meclis Üyesi seçilen ancak CHP'li Belediye Meclis Üyesine tepki göstermek amacıyla partiden istifa eden Barış Bulut, Cengiz Avcı ve Ahmet Şahin, toplantıda İYİ Parti sıralarında oturdu. Partiden istifa edip, İYİ Parti'ye katılan Mehmet Ali Çetin ise mazeretli olarak toplantıya katılmadı.

Toplantıda Çankaya Mahallesi'ndeki 6455 numaralı sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin İsim Tespit Komisyonu raporu görüşüldü. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa İlhan'ın İsim Tespit Komisyonundaki karara şerh koyması tartışmalara neden oldu.

- "Şehit ismi neden insanları rahatsız etsin?"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de 2009 yılından bu yana başlattıkları bir çalışmayla caddelerde, sokaklarda, parklarda şehitlerin isimlerini yaşattıklarını söyledi.

Hem onların ölümsüz olduklarını göstermek hem de ailelerine belediye olarak gönül borcunu ödemek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Tütüncü, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi var, biri Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. İkincisi de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siyaset yaptığımız her noktada Atatürk'ün bu iki temel ilkesi bizim için kırmızı çizgimiz olmuştur." diye konuştu.

Tütüncü, 18 Mart 2020'de Şehitler Müzesi'ni de hizmete açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, komisyon raporunu incelerken CHP Belediye Meclis ve komisyon üyesi Mustafa İlhan'ın "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle 'şehit' sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum." notunu gördüğünü dile getirdi.

İlhan'ın bu kararına tepki gösteren Demir, "Böyle bir beyan ve ifadenin AK Parti adına kabulü mümkün değildir. Şehit ismi neden Kepezlileri, Antalyalıları, insanları rahatsız etsin ki? Bugüne kadar çok sayıda park, cadde ve sokaklara şehitlerin ismi verildi. Psikolojilerinin bozulduğuna dair hiçbir eleştiri almadık, bilakis teşekkür alıyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Sözcüsü Ali Baki Sarıca da şerh koyan kişinin şehit yakınlarına ve Kepezlilere özür borçlu olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grubu Sözcüsü Barış Bulut, bu şerhin CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını, parti disiplin kurulunun gereğini yapması gerektiğini belirtti.

- "CHP grubumuz, ismin verilmesini uygun görmüştür"

CHP Grup Sözcüsü Eren Kurt ise Mustafa İlhan'ın sokaklara, parklara, caddeler şehit isminin verilmesine karşı olmadığını sadece şehitlerin isimlerinin daha uygun yerlere verilmesi gerektiği yönünde bir beyanda bulunduğunu kaydetti.

Bu durumun CHP grubunu ve partiyi rahatsız ettiğini anlatan Kurt, "CHP grubumuz, sokağa Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez isminin verilmesini uygun görmüştür." dedi.

Oylamaya sunulan İsim Tespit Komisyonun kararı, oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon kararında şerh koyan CHP Belediye Meclis Üyesi İlhan da meclisteki oylamada, kabul yönünde oy kullandı.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Brezilyalı Larissa, bisikletle Çin'e gidiyorBrezilyalı Larissa, bisikletle Çin'e gidiyor
Adana Lezzet Festivali'ne 12 ülke davetliAdana Lezzet Festivali'ne 12 ülke davetli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cadde CHP Kepez Sokak Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

Otomobil pastaneye girdi! 6 yaralı

Ne olduğunu anlamadılar! Bir anda daldı

Yarına dikkat! Trafikte 200 bin kolluk görevlisi yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.