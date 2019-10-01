Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması

Yerel seçimlerde CHP listesinden Kepez Belediye Meclis Üyesi seçilen ancak CHP'li Belediye Meclis Üyesine tepki göstermek amacıyla partiden istifa eden Barış Bulut, Cengiz Avcı ve Ahmet Şahin, toplantıda İYİ Parti sıralarında oturdu. Partiden istifa edip, İYİ Parti'ye katılan Mehmet Ali Çetin ise mazeretli olarak toplantıya katılmadı.

Hem onların ölümsüz olduklarını göstermek hem de ailelerine belediye olarak gönül borcunu ödemek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Tütüncü, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi var, biri Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. İkincisi de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siyaset yaptığımız her noktada Atatürk'ün bu iki temel ilkesi bizim için kırmızı çizgimiz olmuştur." diye konuştu.

Tütüncü, 18 Mart 2020'de Şehitler Müzesi'ni de hizmete açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, komisyon raporunu incelerken CHP Belediye Meclis ve komisyon üyesi Mustafa İlhan'ın "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle 'şehit' sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum." notunu gördüğünü dile getirdi.

İlhan'ın bu kararına tepki gösteren Demir, "Böyle bir beyan ve ifadenin AK Parti adına kabulü mümkün değildir. Şehit ismi neden Kepezlileri, Antalyalıları, insanları rahatsız etsin ki? Bugüne kadar çok sayıda park, cadde ve sokaklara şehitlerin ismi verildi. Psikolojilerinin bozulduğuna dair hiçbir eleştiri almadık, bilakis teşekkür alıyoruz." diye konuştu.