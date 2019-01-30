Kepez’in ‘Hasta Yakınları Konukevi’ gün sayıyor

Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya tedaviye gelen hastaların yakınları için inşa ettiği 80 yatak kapasiteli ve ücretsiz hizmet verecek olan Türkiye’nin örnek projesi ‘Hasta Yakınları Konukevi’ açılışa hazırlanıyor.

Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerine inşa edilen ve beş yıldızlı otel konforundaki ‘Hasta Yakınları Konukevi’ yeni binasında hasta yakınlarını ağırlamak için gün sayıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılındaki ilk projelerinden biri olan ve ilki 30 yataklı olarak hayata geçirilen hasta yakınları konuk evi, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 80 yataklı olarak yeniden inşa edilme kararı alınmıştı. Beş yıldızlı otel konforunda inşa edilen ‘Hasta Yakınları Konukevi’nin önümüzdeki günlerde açılacağını müjdeleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu hizmetimiz Türkiye’ye örnek oldu” dedi.

“Yüreklerimiz burkuluyordu”

Göreve geldiği 2009 yılında Antalya’ya gelen hastaların ve onların yakınlarının konaklayabileceği bir hasta konuk evi yapma kararı aldıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Hastane koridorlarında uyuyan hasta yakınlarını gördüğümüzde hepimizin yürekleri burkuluyor. O vatandaşlarımız, maddi bir takım imkanlara sahip olamadıkları için hastane otoparklarında sabahlıyorlar. Onlara güzel bir konuk evi yapalım istedik ve 2009’da Kültür Mahallesi’nde güzel bir hasta yakınları konuk evi yaptık. Bu hizmetimiz Türkiye’ye örnek oldu. Ama bu projenin kurumsallaşması ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışı açısından örnek bir çalışma olması gerekiyordu. Bu düşünceden hareketle güzel bir binaya bu projeyi taşıyalım istedik. Bu yeni hizmet binası projeyi daha anlamlı kılarak farklı bir boyut kazandıracak." diye konuştu.