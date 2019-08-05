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Kepsut’ta ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 00:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çıkan yangında 3 vatandaş yangından son anda kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Kepsut Mahallesi 15 Temmuz Caddesi’nde bir adreste nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kepsut’ta ev yangını

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çıkan yangında 3 vatandaş yangından son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut Mahallesi 15 Temmuz Caddesi’nde bir adreste nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangın sonrası çevrede yapılan araştırmada, evde bulunan İffet Ertürk, Emin Ertürk ve torununun yangından kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan yangının bir iş yerine sıçradığı ve bunun da kısa sürede söndürüldüğü bildirildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kepsut’ta ev yangını

Kepsut’ta ev yangını

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