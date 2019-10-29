Kerbala’daki gösterilerde çok sayıda ölü ve yaralı var

Göstericilerin nasıl öldüğüne ilişkin çelişkili bilgiler geliyor.Irak'ta Cuma gününden bu yana yoğunlaşan hükümet karşıtı gösterilerde yine can kaybı yaşandı. Şiiliğin merkezleri arasında bulunan Kerbela kentinde dün akşam en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, 800'den fazla kişi de yaralandı.

Reuters haber ajansı, güvenlik birimleri ve sağlık ekiplerine dayandırdığı haberinde polisin göstericilere ateş açtığını belirtti.

AP'in haberinde ise göstericilere maskeli kişiler tarafından ateş açıldığı kaydedildi. Görgü tanıkları, ateş açan kişilerin polis, özel tim veya İran bağlantılı milis olup olmadığını bilmediklerini ifade etti. Göstericiler Iraklı askerlerin protestocuları çevrelediğini, ancak söz konusu kişilerin göz yaşartıcı gaz kullanmaya ve ateş açmaya başlamasının ardından askerlerin çekildiğini aktardı.

Kerbala Valisi Nusayf Turahi ise gösterilerde kimsenin ölmediğini iddia etti.

Bu arada sağlık ekipleri, ülkenin güneyindeki Nasıriye kentindeki gösterilerde yaralanan üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.