Kerbela şehitleri Adıyaman'da anıldı

Adıyaman'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da katledilmesinin 1379. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni Mahalle Cem Evinde gerçekleştirilen anma programına, Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Emniyet Müdürü Metin Alper, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların, bu coğrafyanın sevgi ve hoşgörü medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklar olduğunu ifade etti.
Hazreti Hüseyin'in adını Hazreti Muhammed'in bizzat koyduğunu anımsatan Kaya, "Hazreti Hüseyin ve çoğu ehlibeyt olan Müslüman kardeşlerimizin, siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehit edilmesi, hazreti peygambere ve onun ehlibeytini seven başta milletimiz olmak üzere bütün Müslümanları o günden bugüne derinden yaralamıştır. Bizlere düşen görevlerden birisi bu tür müessif olaylardan ders ve ibret almak Müslümanların birlik ve beraberliğini zedeleyecek her türlü olumsuz davranışlardan kaçınmak ve gönül birliklerini geliştirmektir." dedi.
Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rıza Tanrıverdi ise bu ayın yas ve matem ayı olduğunu belirterek "Kerbela şehitlerimizi anlamak için buradayız. Oruçlarımızı tuttuktan sonra burada birliktelik, beraberlik ve paylaşmak adına aşuremizi yaptık. Yaslar olduğu zaman üstünden vakit geçer ve bu yaslar unutulur. Ama yılın 12 ayında da biz Hazreti Hüseyin'i kalbimizin derinliklerinde hep hatırlar ve hep saklarız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.
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