HABER

Kerbela şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da şehit edilmeleri dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor - Siyah kıyafetler giyinen "Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu gruplar, Caferilerin ibadet ettiği 150'ye yakın camide akşam namazı sonrası toplanarak sinelerine vurup o günleri yad ediyor

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da şehit edilmeleri dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kentte yaşayan Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayarak 40 gün boyunca, Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının yasını tutuyor.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı olarak kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü. Şehrin farklı yerlerinde kurulan matem çadırları ve camilerde bir araya gelen vatandaşlar, şehitleri anıyor.

Siyah kıyafetler giyinen "Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu gruplar, Caferilerin ibadet ettiği 150'ye yakın camide akşam namazı sonrası toplanarak sinelerine vurup o günleri yad ediyor.

Hacı Hacer Cami İmamı Zeki Tümay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerbala olayının yaşanmasının üzerinden 1380 yıl geçtiğini söyledi.

Kerbala'nın 1380 yıldır dinmeyen kanayan yara olduğunu ifade eden Tümay, şöyle konuştu:

"Tüm İslam aleminde ve özellikle Iğdır'da 'Iğdır İmam Hüseyin'in yasını tutuyor" sloganıyla yıllardır sürdürülen bu matem geleneği, her gün biraz daha görselliğini ve şefkatini artırarak devam ediyor. Bu konuda sadece Şialar değil, ehli sünnet kardeşlerimiz de bu mateme sıcak bakmakta, bizlerle birlikte hareket etmektedir. Çünkü İmam Hüseyin tüm Müslümanların inandığı masum bir imamdır. Her Müslüman 12 imam inancına sahiptir. Her Müslüman 12 imamı bilir ve Kerbela olayını bilir, yani tabiri caizse sağır sultan bile bilir."

Tümay, Hazreti Hüseyin'in bir hidayet meşalesi ve kurtuluş simgesi olduğunu belirterek, Kerbela olayının gizlenmesi için çabalayanların başarılı olmadığını dile getirdi.

Hazreti Peygamberin "Hüseyin'i seven beni sever, Ehlibeytimi seven beni sevmiştir" sözünü hatırlatan Tümay, "Biz de bu inançla Hüseyin'i seviyoruz, Ehlibeyti seviyoruz ve bunu kendimiz için farz biliyoruz." diye konuştu.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
Dünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da görüldüDünyada nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da görüldü
Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacakBodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma ığdır Kerbela Şehitleri program

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Kafa kafaya girdiler...

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.