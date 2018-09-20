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"Kerbela Şehitlerini Anma" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer: - "Yeni Kerbelaların yaşanmaması için her birimize düşen sorumlulukları kavrayıp, onları hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğini unutmayalım"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, yeni Kerbelaların yaşanmaması için Müslümanlara düşen sorumlulukları kavrayıp onları hakkıyla yerine getirmek gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Kerbela Şehitlerini Anma" programı Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirildi.

Program, cami imamı Ahmet Karalı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Üçer, Kerbela olayının anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Muharrem denildiğinde hicri yeni yılın ilk ayının akıllara geldiğini ve hicretin hatırlandığını belirten Üçer, Hazreti Muhammed'in hicretle beraber iki kurum ihdas ettiğini, bunlardan birisinin cami ve mescitler, diğerinin ise kardeşlik hukuku olduğunu söyledi. Üçer, "Bugün biz Müslümanlar olarak, dünyanın her bir tarafındaki kardeşlerimizin hukukunun nasıl korunacağının ve bu kardeşliğin gereğinin nasıl icra edileceğinin peşinde ve gayretinde olmalıyız." dedi.

Allah'ı ve Hazreti Muhammed'i rehber, mihenk taşı ve mizan kabul etmenin yeni Kerbelaları önleyeceğini vurgulayan Üçer, "Yeni Kerbelaların yaşanmaması için her birimize düşen sorumlulukları kavrayıp, onları hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğini unutmayalım." diye konuştu.

"Milletimiz, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun, bunları bir farklılık, bir ayrıştırma, bir ötekileştirme, birbirimizi yok sayma, birbirimizi beğenmeme vesilesi kılmak yerine aynı aşure kazanındaki birer nimet gibi görmeliyiz. Her birimiz sahip olduğumuz güzelliklerle yaşadığımız toplumu güzelleştirme gayreti içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullanan Üçer, tutulan oruçların ve yapılan tüm ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.

Üçer, başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere vatan ve İslam coğrafyası için canlarını feda eden bütün şehitlere rahmet diledi.

Program, kaside ve mersiyelerin okunmasıyla sona erdi. Cami avlusunda Türk Kızılayı vatandaşlara aşure dağıttı.

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