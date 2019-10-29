HABER

Kerbela’da kanlı gece: 20 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonucu sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen 4.

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonucu sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen 4. gününde de devam ediyor. Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı.
Zikar kentinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı kararı halkı sokağa döktü
Bağdat’ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı’nda gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlerce kişi toplandı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye ulaşmak için Cumhuriyet Köprüsü karşısında toplanan kalabalık, bölgede bulunan binaların çatılarına çıktı. Cumhuriyet Köprüsü karşısındaki Türk lokantasının çatısına çıkan protestocular, karşı yakadaki güvenlik güçlerini vurmak için mancınık kullandı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında ateş hattı niteliği taşıyan Cumhuriyet Köprüsü, adeta savaş meydanlarını andırdı.
Bağdat’ta dün güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybederken 112 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında üniversiteli bir genç kızın da bulunduğu öğrenildi. Tıp fakültesi öğrencisi Nur Mervan, başına isabet eden biber gazı bombası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Irak’ta 4. gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e çıktığını duyurmuştu.
Ancak Irak basınında ölü sayısının 100’e yakın olduğu bildiriliyor.

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
Kuşadası açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandıKuşadası açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
Mandalinaları beğenmeyince pazarcıları vurmuştu, tahliye edildiMandalinaları beğenmeyince pazarcıları vurmuştu, tahliye edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.