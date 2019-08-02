Kerbela'daki futbol turnuvasında kadın dansçı ve müzisyenler tartışma yarattı

Eski Irak Başbakanı ve Dava Partisi lideri Nuri Maliki de tartışmalı açılış törenine ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Kerbela kentinin kutsallığının ihlal edildiğini, Batı Asya Federasyonu Şampiyonası'nın açılışı sırasında yaşananları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Açıklamada, Kerbela'da "etik olmayan davranışların" bir daha tekrarlanmaması çağrısı yapıldı.

Batı Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası kapsamındaki ilk maç salı günü Kerbela Uluslararası Stadyumu'nda Irak ile Lübnan arasında oynandı. Karşılaşmayı Irak 1-0 kazandı, ancak öncesinde düzenlenen açılış töreninde yeşil sahaya 2 kadın ve 1 erkek dansçıyla keman çalan bir kadın müzisyenin çıkması Irak'ta maçın önüne geçti.

Maliki, hükümete, Kerbela'da yaşanan duruma ilişkin ivedi bir şekilde soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Kerbela Vilayeti yerel idaresinden de tartışmaların büyümesinden ardından bir açıklama geldi. Tepkilere destek verilip gösterinin kınandığı açıklamada, bu durumdan Irak Gençlik ve Spor Bakanlığının sorumlu olduğu belirtildi.

Tartışmalara ilişkin Irak Gençlik ve Spor Bakanlığınca henüz bir açıklama yapılmadı.

Şiiler, İmam Hüseyin'in türbesinin bulunduğu Kerbela kentini kutsal kabul ediyor.

Irak, Lübnan, Suriye, Filistin, Yemen, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'in katıldığı Batı Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası'nda maçlar Irak'ın Kerbela, Basra ve Erbil kentlerinde oynanıyor. Turnuva 14 Ağustos'ta sona erecek.

