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Kerç Boğazı olayı uluslararası mahkemede

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerindeki 24 mürettebatın serbest bırakılmasına ilişkin davanın görülmesine 10 Mayıs'ta Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinde başlanacak - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal: - "Rusya'nın mahkemeye katılmayı reddetmesi denizcilerimizin serbest bırakılmasıyla ilgili davanın meşruiyetini azaltmamaktadır"

KİEV (AA) - Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerindeki 24 mürettebatın serbest bırakılmasına ilişkin davanın ilk duruşması Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinde 10 Mayıs'ta yapılacak.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal, sosyal medya hesabından, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin mürettebatı olan 24 askeri personelle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın konuyla ilgili Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Zerkal, davanın ilk duruşmasının Almanya'nın Hamburg kentinde 10 Mayıs'ta görüleceğini kaydetti.

Rusya'nın mahkemeye katılmayı reddettiğine dikkati çeken Zerkal, "Rusya'nın mahkemeye katılmayı reddetmesi, denizcilerimizin serbest bırakılmasıyla ilgili davanın meşruiyetini azaltmamaktadır. Duruşmalar, planlandığı gibi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Zerkal, mahkemede alınacak kararın mayısın sonuna kadar bildirileceğini belirtti.

Geçen yıl kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personel gözaltına alınmıştı.

Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesi, Ukrayna askerlerinin 24 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

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Kerç Boğazı olayı Rusya Ukrayna

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