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Kerç Boğazı tekrar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle kapatılan Kerç Boğazı tekrar açıldı

Rusya’nın, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'nı sivil gemilerin geçişine tekrar açtığı bildirildi.

Rus yetkililerce yapılan açıklamada, Ukrayna ile Azak Denizi’nde meydana gelen hadise nedeniyle gemi trafiğinin kapatıldığı Kerç Boğazı’nın sivil gemilerin geçişine tekrar açıldığı belirtildi.

Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya gelmiş, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), iki ülke arasındaki gerginlik üzerine bugün acil toplanacak.

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