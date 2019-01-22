Kerç Boğazı’nda alev alan 2 gemi hala yanıyor

Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi.

Rusya Denizcilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün Tanzanya bayraklı iki geminin Kerç Boğazı'nda alev almasının ardından yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, gemiler arasında yakıt transferi sırasında çıkan yangın nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir. Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.