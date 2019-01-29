Kerç Boğazı'nda gemide çıkan yangında kurtarılan 3 denizci Türkiye'ye getirildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) KERÇ Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye'ye getirildi.
Yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü,Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla, dün sabah Rusya'nın Krasnodar kentinden İstanbul'a geldiği öğrenildi.
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