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Kerç Boğazında kaybolan Ahmet Gürdağ'ın ailesi haber bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

 KARADENİZ'de Kerç Boğazı yakınlarında Tanzanya bandıralı iki kargo gemisinde çıkan yangında kaybolan 4 Türk denizciden biri olan 'Maestro' adlı geminin ikinci kaptanı Ahmet Gürdağ'ın (31), gözü yaşlı annesi Işıl Gürdağ, "Oğlum arayacak diye telefonla yatıp, telefonla kalkıyorum" dedi.

Kerç Boğazında kaybolan Ahmet Gürdağ'ın ailesi haber bekliyor

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- KARADENİZ'de Kerç Boğazı yakınlarında Tanzanya bandıralı iki kargo gemisinde çıkan yangında kaybolan 4 Türk denizciden biri olan 'Maestro' adlı geminin ikinci kaptanı Ahmet Gürdağ'ın (31), gözü yaşlı annesi Işıl Gürdağ, "Oğlum arayacak diye telefonla yatıp, telefonla kalkıyorum" dedi.
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak günü yaşanan faciada, Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler yanarak küle döndü. Yangında 2 gemide bulunan 16 Türk müttebattan 8'i kurtulurken 4'ü yaşamını yitirdi, 4'ü ise kayboldu. Aradan geçen 20 güne rağmen haber alınamayan kayıp denizcilerden biri de Maestro adlı gemide görev yapan 2'nci kaptan Ahmet Gürdağ.
20 GÜNDÜR CEP TELEFONUNU ELİNDE DÜŞÜRMÜYOR
Ahmet Gürdağ'ın Gelibolu'da yaşayan annesi Işıl Gürdağ (52) ile babası Günay Gürdağ (54) tek evlatlarından haber alabilmek için telefon başından ayrılmıyor. Gözü yaşlı çift, oğullarının hayatta olması için dua ediyor. Anne Işıl Gürdağ, cep telefonunu elinden düşürmüyor, telefonları kendisinden başka kimsenin yanıtlamasına izin vermiyor. Yangını televizyondan öğrenen anne, acı bir haber ile karşılaşmamak için 20 gündür televizyon dahi izlemiyor.
'PERİŞAN OLDUK'
10 yıllık kaptan olan ve 2 yıldır yanan gemide çalışan oğlu Ahmet Gürdağ ile en son olaydan 3 saat önce telefonla görüştüğünü anlatan anne Gürdağ, "Kötü haber gelecek diye evde kimseye telefon açtırmıyorum. Telefonları sadece ben açıyorum. Oğlum arayacak diye telefonla yatıp, telefonla kalkıyorum. Açık denizde olmadığı sürece beni her gün arardı. Perişan olduk. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bize bir cevap versinler. Oğlumla olay günü konuştuk. Üç saat sonra bu olay olmuş. Biz olayı sabaha karşı televizyondan öğrendik. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Çocuklarımız kayıp, akıbetleri belli değil. Hiçbir yerden bilgi alamıyoruz. Aranıyor diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Kurtulanlar konuşmak istemiyor. Cumhurbaşkanımızın yardımına ihtiyacımız var" dedi.

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Kerç Boğazında kaybolan Ahmet Gürdağ'ın ailesi haber bekliyorKerç Boğazında kaybolan Ahmet Gürdağ'ın ailesi haber bekliyorKerç Boğazında kaybolan Ahmet Gürdağ'ın ailesi haber bekliyorKerç Boğazında kaybolan Ahmet Gürdağ'ın ailesi haber bekliyor

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