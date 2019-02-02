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Kerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Elik ailesi, Kerç Boğazı’nda yakıt transferi yaparken alev alan iki gemiden Maestro adlı gemide bulunan 2.

Kerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Elik ailesi, Kerç Boğazı’nda yakıt transferi yaparken alev alan iki gemiden Maestro adlı gemide bulunan 2. Makinist Sinan Elik’ten gelecek haberi bekliyor.
Kerç Boğazı’nda yakıt transferi yaparken alev alan iki gemiden Maestro adlı gemide bulunan 2. Makinist Sinan Elik’ten haber alamayan aile bekleyişlerini sürdürüyor.

"Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın bu olaya el atmasını istiyorum"
Sinan Elik’in 4,5 yıllık eşi Hüzeyme Elik, "Eşim 13 gündür hala kayıp, bulunamadı. Ben istiyorum ki benim sesim bir yerlerde duyulsun. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın bu olaya el atmasını istiyorum. Ben üç aylık hamileyim ve 1,5 yaşında oğlum var. Sinan bunları arkasında bıraktı. Umut yok mu derseniz, ben eşimden asla umudumu kesemedim. 13 gün oldu ve ne yapacağımı ne konuşacağımı ben de bilmiyorum. 13 gündür arandığını söylüyorlar ama ben inanmıyorum. Türkiye’de bile olsa 13 gündür herkes bulunur. Eşim 1 yıldır denizlerdeydi. Bu mesleği çok seviyordu" dedi.

"Her gün yeni bir haberle uyanmak istiyorum"
Arama çalışmaları için destek isteyen Hüzeyme Elik, "Cumhurbaşkanımızdan bizlere yardımcı olmasını, Rusya Devlet Başkanı Putin’den bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz. Eşimin ölüsü olsa bile ona da razıyım. Çocuklarıma bir mezar olsun göstermek istiyorum. Her gün yeni bir haberle uyanmak istiyorum ama hiçbir haber dahi alamıyorum. O dünyanın en iyi insanıydı. Kimseye bu zamana kadar kötü bir kelime dahi ettiğini duymadım" ifadelerini kullandı.

Ölü ya da dirisini istiyoruz
Kayıp denizci Sinan Elik’in babası Mevlüt Elik, "Yaklaşık 35 gündür kendisiyle görüşemedim. Ben de gece çalışıyordum. En son 22 Ocak akşamı gelinimi aradım. Gelinim de Sinan’ın Rusya’da olduğunu söyledi. Ben de o gün yanan geminin Sinan’ın gemisi olmasın diye gelinime söyledim. Yanan gemiden sora oğlumdan bir haber alamıyoruz. Oğlumun ölü ya da dirisi bize teslim edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrı

Kerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrı

Kerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrı

Kerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrı

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