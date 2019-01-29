Kerç Boğazında ölen denizcinin baba ocağına ateş düştü

Rusya ile Kırım arasındaki Kerch Boğazında yanan gemide hayatını kaybeden Türk gemicinin Yalova’nın Kadıköy beldesindeki baba ocağına ateş düştü. Sinan Karabulut’un (22) kaza yaşanmasa 1 hafta sonra Yalova’ya geleceği öğrenildi.

Kerç Boğazı’nda iki tankerde çıkan yangında ölen 8 Türk denizciden birisi olan 22 yaşındaki Sinan Karabulut’un Yalova’daki baba ocağı acı haberle sarsıldı. Acı haberi göz yaşları arasında alan baba Orhan Karabulut ve dayısı Can Özdemir olaydan kısa bir süre önce Sinan Karabulut’la konuştuklarını anlattılar. Genç gemicinin 1 hafta sonra Yalova’ya gelmeyi planladığını dile getiren baba Orhan Karabulut, “Bir haftam var, baba geleceğim" dedi Ama dönüşü olmadı” diye konuştu.

Dayısı Can Özdemir ise, “Annesiyle telefonda konuşmuş. Yükleme yapıyoruz. Buradan tekrar Rusya’ya gideceğiz. Ardından da "İstanbul’a döneceğiz artık son seferim" demiş. Yükleme anında öbür tankere boşaltma yaparken yangın çıkıyor. O esnada suya atladığı ve donduğu söyleniyor. Konsolosla görüştüm. Cenazeler ülkeler arasında yapılan görüşmeler sonrasında gelecek. O aslında dönmek istemiş. Ama İstanbul’a gidince "seni bırakırız" demişler. Son seferiydi ama dönmek nasip olmadı” şeklinde konuştu.

Acılı ailenin Kadıköy beldesindeki evi ise acı haberi alanların akınına uğradı. Vefat eden Sinan Karabulut adlı Türk Gemicinin cenazesinin 4 gün sonra Yalova’ya geleceği ve Kadıköy beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

