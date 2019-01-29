Kerç Boğazı’ndaki gemi yangında kurtarılan 8 Türk denizciden 3’ü Türkiye’ye döndü

Kerç Boğazı’nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan 8 Türk denizciden 3’ü Türkiye’ye döndü.

Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak tarihinde "Maestro" ve "Candy" adlı Tanzanya bayraklı iki gemide yangın çıkmıştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği olayda 12 kişi kurtarılmıştı. Edinilen bilgiye göre yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla dün sabah Rusya’nın Krasnodar kentinden İstanbul’a geldi.

