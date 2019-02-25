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Kerç Boğazı'ndaki yangında ölen denizcilerin isimleri Yalova'da yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 21 Ocak'ta Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında yaşamını yitiren denizciler Sinan Karabulut (22) ve Yüce Karanki'nin (33) isimlerinin, İsmetpaşa Mahallesi Karasu Sokak'taki parka verileceğini açıkladı.

Kerç Boğazı'ndaki yangında ölen denizcilerin isimleri Yalova'da yaşatılacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 21 Ocak'ta Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında yaşamını yitiren denizciler Sinan Karabulut (22) ve Yüce Karanki'nin (33) isimlerinin, İsmetpaşa Mahallesi Karasu Sokak'taki parka verileceğini açıkladı.
Başkan Salman, 21 Ocak'ta, Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan Sinan Karabulut ve Yüce Karanki'nin isimlerinin, memleketleri Yalova'da yaşatılacağını söyledi. Yalovalıların, genç denizcileri unutmayacağını belirten Başkan Salman, "Geçmişimizi bilerek yaşamak, bugünümüzü bilip yarınımızı öyle şekillendirmek, çocuklarımıza ve onların doğacak çocuklarına da bilinçli Yalova, bilinçli ülke ve sahip çıkacakları tarih bırakmak zorundayız. Kerç Boğazı'nda yaşanan gemi yangını nedeniyle Yalovalı 2 evladımızın hayatlarını kaybettiklerini geçtiğimiz ay üzülerek öğrenmiştim. Akabinde 2 kardeşimizin isimlerinin Yalova'da yaşaması adına birtakım çalışmalarda bulundum. Daha gençliğinin baharında olan 2 kardeşimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Yalova ve Yalovalılar bu 2 kardeşimizi asla unutmayacak. Bir olmak, birlik olmak adına tüm hemşehrilerimi 26 Şubat'ta parkın açılışına bekliyorum" dedi.

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Kerç Boğazı'ndaki yangında ölen denizcilerin isimleri Yalova'da yaşatılacakKerç Boğazı'ndaki yangında ölen denizcilerin isimleri Yalova'da yaşatılacak

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