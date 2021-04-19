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Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın zirvesinde!

19.04.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3.Lig'den gelen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Göztepe karşısındaki hat-trickiyle yıldızlaşan 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla 500 dakika süre alan oyuncular arasında skor katkısı en yüksek isim olarak dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın zirvesinde!

Sezon başında 3.Lig'den 2.Lig'e yükselen 24 Erzincanspor'dan Aslan'a gelen Kerem Aktürkoğlu en doğru zamanı bekledi. Uzun süre yedek kaldı, şans bulduğu kısıtlı dakikalarda elinden geleni yaptı ve önceki gün Göztepe sınavına 11'de çıktı. 64 dakikada hat-trick yapan ve Galatasaray'a 3 puan kazandıran 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın da zirvesine yerleşti! Genç oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla 500 dakika süre alan oyuncular arasında skor katkısı en yüksek isim olarak dikkat çekti.

AVRUPA'DAKİ DURUM

Bu sezon ligde sadece 398 dakika sahada kalan Kerem, Cim Bom'a 6 gol, 2 asistlik müthiş bir katkı sağladı. Bu istatistikle lider olan başarılı oyuncuyu, ligimizde 220 dakikada yaptığı 4 gol, 2 asistle Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu takip etti. Avrupa'da ise Fransız ekibi Metz'in yıldızı İbrahima Niane 471 dakikadaki 6 golüyle Kerem'in en yakın takipçisi.

İtalyan temsilcisi Torino'da görev yapan Sanabria 417 dakikalık sürede 4 gol, 1 asist yaparken, Katalan devi Barcelona'nın parlayan yıldızı Ansu Fati de 435 dakikada 4 kez ağları sarsıp, 1 kez de gol pası vererek listeye girdi.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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