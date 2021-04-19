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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı bu yüzden seçti

19.04.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif alan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray'ı seçti. Aktürkoğlu, Avrupa'dan gelen tüm teklifleri de geri çeviriyor.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı bu yüzden seçti

Yaptığı hat-trickle Galatasaray'ı Göztepe deplasmanında zafere taşıyan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sezon başında 3. Lig takımı 24 Erzincan'dan bonservis bedelsiz transfer edildi.

O dönem Avrupa'dan bazı takımlar genç yeteneği takip ediyordu. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da Kerem'i istedi. Ancak Fatih Terim ile çok çalışmak isteyen 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifi ne "Evet" dedi.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Galatasaray'da bulduğu şansları iyi değerlendiren Aktürkoğlu'nun performansı Avrupa takımlarının dikkatini yeniden çekti. Genç oyuncu gelen tüm teklifleri ise geri çevirerek Galatasaray'da devam edeceğini menajerine iletti.

Kerem'in Galatasaray ile sözleşmesi 2024 haziran ayında bitiyor. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kerem içinde çok zor bir karardı Real Madrid Galatasaray maçı Real Madrid mi Galatasaray mı :))))))
geleceğin arifi.

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