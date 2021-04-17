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Kerem Aktürkoğlu: "Hayalim Avrupa'da oynamak"

17.04.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu maçı değerlendirdi.

Kerem Aktürkoğlu: "Hayalim Avrupa'da oynamak"

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta 3 gol birden atarak takımını galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Gerçekten benim için duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük, iyi reaksiyon gösterdik. Bireysel performans tabii ki mutlu ediyor, motive ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. 3 haftadır kazanamıyorduk. Galip gelmeliydik. Benim için de güzel oldu, 3 gol attım. Galatasaray buralardan çok geri döndü, yine döneceğini düşünüyoruz. İnanıyoruz. İnşallah böyle devam eder ve gülen taraf biz oluruz. "

"İlk Süper Lig'deki hat-trick oldu benim için. 1 gol atmıştım sadece, 3 gol oldu. Benim için çok güzel oldu. Maç topunu ömrüm boyunca saklayacağım. "

"Her futbolcu için Avrupa'ya gitmek, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek hedef ve gururdur. Hayallerimden biri Avrupa'da oynamak ama öncelikle Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak, başarılar elde etmek istiyorum."

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Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe Kerem Aktürkoğlu
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