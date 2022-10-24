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Kerem Aktürkoğlu ve Mesut Özil... Menajeri canlı yayında ilk kez bu kadar net konuştu

24.10.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Aktürkoğlu, Mesut Özil gibi pek çok ismin menajerliğini yapan Erkut Söğüt, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda performansı düşen Kerem'in yurt dışına transfer olup olmayacağı hakkında net ifadeler kullanan Söğüt, Mesut Özil'in de MLS planı hakkında itiraflarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ve Mesut Özil... Menajeri canlı yayında ilk kez bu kadar net konuştu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu için menajerinden resmi açıklama geldi. Mesut Özil'in de menajerliğini yapan Erkut Söğüt, transfer gündemiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

"MLS, 30 YAŞINI GEÇMİŞ OYUNCU ALMIYOR"

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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Söğüt, "Mesut Özil'den çok benim Mesut'un MLS'de oynaması şeklinde bir hayalim vardı. Ama o Türkiye'yi tercih etti. Tabii ki saygı duyuyorum. Bizim görevimiz doğru alternatifler yaratmak. Mesut ailesiyle Türkiye'de çok mutlu... MLS'e Messi, Ronaldo ayarında oyuncular dışında 30 yaşını geçmiş oyuncu transfer edilmiyor. Genelde 22 yaş oyuncu arıyorlar" dedi.

"BİRÇOK KULÜP KEREM'İ İZLİYOR"

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Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için Atletico Madrid'le anlaştığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Erkut Söğüt, ''Bu dedikodular çıkıyor. Ama gerçek değil. Öyle bir şey yok. Olsa bile kulüpler kendileri açıklama yaparlar. Zaten şu anda Kerem'in bir başka takımla anlaşması hukukî olarak mümkün değil. Birçok kulüp Kerem'i izliyor. Milli takımda da oynuyor. Atletico veya bir başka kulüp şeklinde isim veremem; ama Galatasaray ve Türk milli takımında oynayan bir futbolcuyu pek çok kulüp izler. Kerem'in performansıyla ilgili negatif yorumlar da pozitif yorumlar da olabilir. Bu her futbolcu için geçerlidir. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray tarafından sözleşmesinin uzatılmasına dair, yazılı bir görüşme talebi almadık. Bu işler resmî olunca konuşulur. Şu anda kadar bize Galatasaray'dan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bir şey konuşulmadı. Biz şu anda beklemedeyiz'' ifadelerini kullandı.


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