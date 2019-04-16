HABER

Kerem Ali Sürekli AK Parti İl Başkanı olarak atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 23:50 | Son Güncelleme

 AK Parti İzmir İl Başkanı belli oldu.

Kerem Ali Sürekli AK Parti İl Başkanı olarak atandı

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı belli oldu. AK Parti Genel Merkezi’nin yaptığı çalışmaların ardından Kerem Ali Sürekli, yeni il başkanı olarak atandı.
İzmir’de AK Parti eski İl Başkanı Aydın Şengül’ün istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışmaya başladı. Günler süren görüşmelerin ardından, yeni il başkanını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi, İzmir eski Milletvekili Kerem Ali Sürekli’yi, il başkanı olarak atadı. Sürekli, geçen pazar günü yapılan temayül yoklamasında, Aydın Şengül ve Tanfer Kemerli’den sonra en çok oy alan isim olmuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBuraya gitmek imkansız!Buraya gitmek imkansız!
Soyer: O mazbata mutlaka teslim edilecekSoyer: O mazbata mutlaka teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hedefimiz 1 buçuk milyar dolarCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hedefimiz 1 buçuk milyar dolar

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bavul' tepkisi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bavul' tepkisi

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Maltepe'deki oy sayımında son durum

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400'lerle ilgili flaş açıklama!

Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine mobbing iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.