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Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.01.2019 21:53 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek'in birliktelik iddialarının ardından Alışık bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Alışık, "İletişimim dostluk samimiyeti ölçüsündedir" dedi.

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile başarılı oyuncu Kerem Alışık aşk yaşadığı iddia edildi. Usta oyuncu Kerem Alışık bu iddiaların ardından yaptı.

KEREM ALIŞIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Kerem Alışık açıklamasında şu sözleri dile getirdi:
"Bir iddiaya göre denilerek, hiç bir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması. Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir.. Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim.. Saygıyla.."

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Kerem Alışık (58) Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise Züleyha karakterini canlandırıyor.

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kerem alışık Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova

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