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  4. Kerem Bürsin 2020 yılına dua ederek girecek

Kerem Bürsin 2020 yılına dua ederek girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:16 | Son Güncelleme

Sadece oyunculuğuyla değil aşklarıyla da gündemden inmeyen Kerem Bürsin, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeni yıl programını takipçileriyle paylaştı.

Kerem Bürsin 2020 yılına dua ederek girecek

Serenay Sarıkaya ile evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini bitirdikten sonra fazlaca ortalarda görünmeyen Kerem Bürsin bu süre zarfında reklam filmlerinde boy gösterdi. Sosyal medya hesabından spor salonlarında çalışma yaptığı sırada çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Bürsin, konuk olduğu bir Youtube kanalında özel hayatı ve yeni yıl planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“MEDİTASYON YAPIYORUM VE SEVDİĞİM DUALARI EDİYORUM”

Bürsin şöyle konuştu: “Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum. Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum. Sonuçta bir yıl kapanıyor. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada.”

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