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Kerem Bürsin'den Hande Erçel itirafı: Hiç beklemiyordum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 08:55 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrol oynayan Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube programına konuk oldu. Rol arkadaşı Hande Erçel ile sık sık adı aşk dedikodularına karışan Bursin ilginç bir itirafta bulundu.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube kanalına konuk oldu. Mola ile arabada sohbet eden Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel hakkında da konuştu."

Ezgi Mola'nın "Hande müthiş bir insan" demesi üzerine konuşan Kere Bürsin, "Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum" itirafında bulundu.

OYUNCULUKTAN ÖNCE TUVALET YIKIYORDUM

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Oyunculuktan önce spor salonlarında kirli havlu ve tuvalet yıkadığından bahseden oyuncu, bir dönem spor hocalığı yaptığını ve gece kulübünde koruma olarak çalıştığını da söyledi. Araba kullanmaktan keyif aldığını belirten Bürsin, yurt dışında bir ara şoförlük yaptığını da belirtti.

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