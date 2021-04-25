Kerem Bürsin'den Hande Erçel paylaşımı: Güzel bir kadınla, güzel bir manzara

Başrolünde yer aldıkları 'Sen Çal Kapımı'ya başladıkları ilk günden beri haklarında aşk dedikodusu çıkan ikili, dizinin sezon finalinin ardından soluğu Maldivler'de aldı.



'Aşk tatili mi, reklam tatili mi?' yorumlarına neden olan ikiliden yeni paylaşımlar ve sosyal medyayı sallayan mesajlar gelmeye devam ediyor.

Tatilden renkli kareler paylaşan ikilinin aşk yaşadığı herkes tarafından tekrar konuşulmaya başladı. Bürsin, bugün yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.



Kerem Bürsin, Hande Erçel’in gün batımında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara.” Notunu düştü.

KEREM'İN SÖZLERİNİ TAMAMLADI

Bürsin'in paylaşımı sosyal medyada aşk itirafı olarak yorumlanırken; Hande, partnerinin bu sözleri "Ve sen" diyerek tamamladı.





