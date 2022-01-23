Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı: Seçilemedim

Hande Erçel'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Kerem Bürsin, GAİN'de Mirgün Cabas'ın sunduğu "Orda Rahat Mısın?" isimli programa konuk oldu. Tüm merak edilenlerini yanıtlayan Kerem Bürsin, kariyerinin başlarında tuvalet temizlediğini ve şoförlük yaptığını söyledi.

Türkiye'ye geldiğinde Türkçesinin kötü olduğunu ifade eden Bürsin, her pazar günü 2,5 saat boyunca oyuncu Devrim Yakut'tan diksiyon dersi aldığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Oyunculuk yapmak istiyor muyum, bunu becerebilecek miyim gibi hayatla ilgili sorularım vardı" dedi.



Bir döneme damgasın vuran Muhteşem Yüzyıl dizisi seçmelerine katıldığını açıklayan Bürsin, kabul edilmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, daha sonra Güneşi Beklerken dizisinde rol alarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

Bürsin, "Garsonluk yaptım, bir spor salonunun tuvaletlerini temizledim ve kirli havluları yıkadım, şoförlük yaptım. Bir de part time bir sosyal medya firmasında çalışıyordum. Aralarda seçmelere gidiyordum. O dönem otoparkta uyuyordum" şeklinde yaşadıklarını anlattı.



