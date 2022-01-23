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Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı: Seçilemedim

23.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Kerem Bürsin, Orda Rahat Mısın? programının konuğu oldu. Son olarak sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin, Muhteşem Yüzyıl seçmelerine girdiğini ancak reddedildiğini açıkladı.

Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı: Seçilemedim

Hande Erçel'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Kerem Bürsin, GAİN'de Mirgün Cabas'ın sunduğu "Orda Rahat Mısın?" isimli programa konuk oldu. Tüm merak edilenlerini yanıtlayan Kerem Bürsin, kariyerinin başlarında tuvalet temizlediğini ve şoförlük yaptığını söyledi.

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Türkiye'ye geldiğinde Türkçesinin kötü olduğunu ifade eden Bürsin, her pazar günü 2,5 saat boyunca oyuncu Devrim Yakut'tan diksiyon dersi aldığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Oyunculuk yapmak istiyor muyum, bunu becerebilecek miyim gibi hayatla ilgili sorularım vardı" dedi.

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Bir döneme damgasın vuran Muhteşem Yüzyıl dizisi seçmelerine katıldığını açıklayan Bürsin, kabul edilmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, daha sonra Güneşi Beklerken dizisinde rol alarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

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Bürsin, "Garsonluk yaptım, bir spor salonunun tuvaletlerini temizledim ve kirli havluları yıkadım, şoförlük yaptım. Bir de part time bir sosyal medya firmasında çalışıyordum. Aralarda seçmelere gidiyordum. O dönem otoparkta uyuyordum" şeklinde yaşadıklarını anlattı.


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Kerem Bürsin
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