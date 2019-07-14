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Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry ile Bodrum’a gelen Kerem Bursin, botla yanaştığı kayalıklarda 1 saat boyunca oturdu.Önceki gün Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bursin, Ege Denizi’nin mavi sularına kendini bıraktı.

Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry ile Bodrum’a gelen Kerem Bursin, botla yanaştığı kayalıklarda 1 saat boyunca oturdu.
Önceki gün Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bursin, Ege Denizi’nin mavi sularına kendini bıraktı. Bir müddet yüzdükten sonra geldiği teknenin botuyla kayalıklara çıkan Bursin, gözlükle su altını taradı. Fit vücudu ile dikkat çeken Bursin, bir ara teknenin önünde bulunan Beşiktaş bayrağıyla da fotoğraf çektirdi.
Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry’nin jetski keyfini bol bol fotoğraflayan Bursin keyifli dakikalar geçirdi. Bir otelin karşısında demirlediği tekneye gelen bir kadın arkadaşı ile de sohbet eden Bursin’in Bodrum tatili objektiflere yansıdı.

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor

Kerem Bursin Ege’nin keyfini çıkarıyor
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