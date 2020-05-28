MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kerem Bürsin Hande Erçel ile mutlu! 'Eğleniyoruz'

Kerem Bürsin Hande Erçel ile mutlu! 'Eğleniyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Hande Erçel ile başrolü paylaşacağı yeni dizisi hakkında soruları yanıtlayan Kerem Bürsin, Demet Özdemir'le sevgili oldukları yönünde çıkan haberler hakkında konuşmak istemedi.

Kerem Bürsin Hande Erçel ile mutlu! 'Eğleniyoruz'

Kerem Bursin, önceki gün Bebek'te bulunan bir yapım şirketi çıkışında görüntülendi. 5 saatlik süren görüşme sonrası yağmur altında kendisini bekleyen gazetecilerle selamlaşan oyuncu, “Çok ıslandınız mı” diyerek sohbet etti. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Hande Erçel ile başrolünü üstleneceği diziyle alakalı eleştirilere “Açıkçası bilmiyorum… Bence şöyle iş bir çıksın insanlar izlesin öyle eleştirebilirler. Güzel gidiyor, eğleniyoruz… Bence eğlenceli olacak” diye cevap verdi.

Bürsin, Erçel hakkında da “Çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakladık açıkçası” dedi.

Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan Bursin, “Bu konulara hiç girmeyelim, konuşacak daha önemli konular var” diyerek soruları geçiştirdi…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
O Ses Türkiye’den ayrılan isim o mu? Flaş paylaşımO Ses Türkiye’den ayrılan isim o mu? Flaş paylaşım
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Türkiye'ye meteor mu düştü? Birçok şehirden görüldü!

Türkiye'ye meteor mu düştü? Birçok şehirden görüldü!

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Yeni kredi paketi geliyor!

Yeni kredi paketi geliyor!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Katy Perry, Afra Saraçoğlu’nun fotoğrafını beğendi

Afra Saraçoğlu’nun fotoğrafını beğendi

O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu? Flaş paylaşım

O Ses Türkiye’den ayrılan isim o mu? Flaş paylaşım

Kadir Doğulu'dan kamp anısı! 'Kadın ticareti yapılıyor ve biz oradayız'

'Kadın ticareti yapılıyor ve biz oradayız'

Irina Shayk ve Bradley Cooper ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi

Ayrılıktan sonra ilk kez... Yakalandılar

Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

'Arda Turan'a aşıktım'

Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.