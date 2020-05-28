Kerem Bürsin Hande Erçel ile mutlu! 'Eğleniyoruz'

Kerem Bursin, önceki gün Bebek'te bulunan bir yapım şirketi çıkışında görüntülendi. 5 saatlik süren görüşme sonrası yağmur altında kendisini bekleyen gazetecilerle selamlaşan oyuncu, “Çok ıslandınız mı” diyerek sohbet etti. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Hande Erçel ile başrolünü üstleneceği diziyle alakalı eleştirilere “Açıkçası bilmiyorum… Bence şöyle iş bir çıksın insanlar izlesin öyle eleştirebilirler. Güzel gidiyor, eğleniyoruz… Bence eğlenceli olacak” diye cevap verdi.

Bürsin, Erçel hakkında da “Çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakladık açıkçası” dedi.

Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan Bursin, “Bu konulara hiç girmeyelim, konuşacak daha önemli konular var” diyerek soruları geçiştirdi…

