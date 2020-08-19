Kerem Bursin, Hande Erçel’le iddiaya girmek istedi…

Setten yaptıkları paylaşımlarla hem aralarındaki uyumu gösteren hem de dizilerinin reklamını yapan Kerem Bursin ve Hande Erçel’den yeni bir paylaşım geldi.

Karavanda çekim için bekleyen Kerem Bursin kamerasını açtı ve partneri ile keyifli bir sohbete başladı. İkili arasındaki tatlı atışma kameralara yansırken Bursin partneri Hande Erçel ile iddiaya girmek istediğini söyledi.

Karşı tarafın telefonunda bulunan herhangi bir fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması şeklinde bir ceza uygulamayı düşünen Bursin’in bu çıkışına Hande Erçel pek de olumlu bakmadı.

