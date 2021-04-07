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Kerem Bürsin ne dedi? Haddini bil Kerem Bürsin etiketi sosyal medyada gündem oldu

Her Cumartesi saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Hande Erçel ile birlikte rol alan Kerem Bürsin, sosyal medyada canlı yayında yaptığı açıklama ile tepkilerin odağı oldu. Peki Kerem Bürsin ne dedi? Haddini bil Kerem Bürsin etiketi neden yayıldı? İşte yanıtı...

'HADDİNİ BİL KEREM BÜRSİN' ETİKETİ SOSYAL MEDYADA NEDEN GÜNDEM OLDU?

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Hande Erçel ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları #haddinibilkerembürsin etiketini kullanarak, Bürsin'in yaptığı skandal açıklamayla ilgili tepkilerini gösterdi.

Sevilen oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Hande Erçel ile canlı yayın açtı.

VATANDAŞLARA "SALAK" DEDİ! Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uyulması gereken kurallardan bahseden oyuncu, alınması gereken önlemlerden bahsedip açılan kafe ve restoranlara giden kişilere, "Salak" dedi.

Yayının başında şehir dışında olduklarını söyleyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, canlı yayında seyircilerden soru almak istediler. Seyircilerden gelen "En çok güldüğünüz anı nedir?" gibi soruları cevapladılar.

Sonrasında ise Kerem Bürsin sosyal mesaj vermek istediğini söyleyip "Bu kafelere gidiyorsunuz ya, maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya, aferdersiniz ama salaksınız." cümlesini kurdu.

HANDE ERÇEL'İN YÜZÜ DÜŞTÜ, UYARDI! Bürsin'in "Salak" demesinin ardından yanına bulunan Erçel'in bir anda suratının düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in uyarısının ardından Kerem'in de "Pardon!" demesi dikkat çekti.