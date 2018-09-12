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Kerem Bürsin: Risk almak gerekiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Yaşamayanlar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kerem Bürsin, hem rolü hem de yapımcılığı hakkındaki eleştiriler için, “Belki arkamdan konuşuyorlardır. Yüzüme karşı bir şey demediler” ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin: Risk almak gerekiyor

Kerem Bürsin'in başrolde olduğu Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar internet üzerinden yayınlandı. Bürsin'in rolü ve yapımcılığı sosyal medyada birçok olumlu-olumsuz eleştiriler yapıldı.

Dizide Dimitry adlı bir vampiri canlandıran Bürsin, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu. 31 yaşındaki oyuncu eleştiriler hakkında konuştu.

Eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Bürsin, “Bir daha ne zaman böyle fırsat gelecek, Türkiye’de Vampir’i oynayacağım? Bu önemli” diye konuştu.

Öte yandan yapımcılığı da üstlenen Bürsin, “Kelebekler filmine yapımcılık yaptın. Bu dizide de yapımcı tarafında da varsın. Birileri sana çok erken şimdi yapımcılık yapma dedi mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Derdimiz sanatı teslim etmek. Risk almak gerekiyor. Belki arkamdan konuşuyorlardır. Yüzüme karşı bir şey demediler. Ülkemizde çok doğru yapılmıyor bazı şeyler.”

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Anahtar Kelimeler:
kerem bürsin Yaşamayanlar

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