MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kerem Bürsin toplumsal cinsiyet eşitliği hareketinin öncüsü oldu

Kerem Bürsin toplumsal cinsiyet eşitliği hareketinin öncüsü oldu

10.12.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı 'HeForShe Hareketi' Türkiye'de önemli çalışmalara imza atıyor. Sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra dünyanın her yerinden devlet başkanları ve yüzlerce özel sektör liderinin de destek verdiği hareketin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin oldu.

Kerem Bürsin toplumsal cinsiyet eşitliği hareketinin öncüsü oldu

Kerem Bürsin geçen ay sosyal medyada yaptığı açıklamada "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" sözleriyle 'HeForShe Hareketi’ne destek vermişti. Bu konudaki duyarlılığı ile bilinen oyuncu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya ve harekete geçmeye çağırdığı ‘HeForShe Hareketi’nin Türkiye sözcüsü oldu.

"SEN ERKEKSİN AĞLAMA"

“Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kolkola yürümeliyiz. “Sen erkeksin ağlama”, “Sen kadınsın çalışma” gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi için biz erkeklerin yapması gereken erkeklik rollerini ve ayrıcalıklarımızı sorgulamak ve dönüştürmek. Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz. COVID-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirdiği bu dönemde böyle önemli bir ünvana sahip olmak bana hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli bir sorumluluk getiriyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendiSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendi
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Ağlayacak bir omzun olması büyük lütufAğlayacak bir omzun olması büyük lütuf
Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Reza Zarrab'ın inanılmaz değişimi! Son hali bambaşka

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Yarı çıplak garsonlarla kutlama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.