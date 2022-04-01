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Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi? Sevenlerini korkuttu

01.04.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'le yollarını ayıran ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in ayrılık sonrası ABD’ye giderken trafik kazası geçirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili menajerinden ilk açıklama geldi.

Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi? Sevenlerini korkuttu

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde başlamıştı. İlişkileri Maldivler tatilinde belgelenen çift, dizinin final yapmasından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

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Ayrılık sonrası ilk hamle Hande Erçel'den geldi. Erçel, Bürsin ile yer aldığı bütün fotoğrafları Instagram sayfasından kaldırdı. Çok geçmeden Kerem Bürsin de aynı hamleyi yaptı. Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in menajerlerinin, iki oyuncunun kariyerlerini düşünerek, bu ilişkinin bitmesi yönünde baskı yaptıkları öne sürüldü.
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KAZA MI YAPTI?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika’da almıştı. Bürsin’in ABD’de kaza yaptığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin’in sağlık durumunu merak edince menajeri açıklama yaptı.

Kerem Bürsin’in menajeri, kaza haberini “Yok öyle bir şey” diyerek yalanladı. Öte yandan önceki gün ABD’nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı.

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Kerem Bürsin
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