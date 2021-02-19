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Kerem Bürsin ve Hande Erçel yakayı ele verdi

19.02.2021 21:18 | Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel yakayı ele verdi

Sen Çal Kapımı dizisi ile ekranlara gelen Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bugün ise çıkan iddiaları güçlendirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir magazin basının yakından takip ettiği Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi yakayı ele verdi. Beykoz'da bulunan lüks bir sitede yaşayan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile geceyi beraber geçirdi.

ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR

Sabah saatlerinde basın mensuplarının dışarıda olduğunu öğrenen çift, görüntü vermemek için büyük caba gösterdi. Hande Erçel, kendi arabasını önden göndererek set aracı ile Beykoz'da bulunan evinin arka kapısından Kerem Bürsin ile çıktı. İkili birlikte dizinin çekildiği Kuzguncuk'taki sete gitti.

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“SADECE ARKADAŞIZ”

Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay Hande Erçel ile aşk yaşadıkları yönündeki haberlere ilişkin, “Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk. Sadece arkadaşız” açıklamasında bulunmuştu.

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