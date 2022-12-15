Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'dan sonra aşkı o sporcuda buldu! Hande Erçel hakkında yeni iddia

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile birlikte olmuştu.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan oyuncu Hande Erçel bu sefer iddialara göre kendi sektöründen değil spor camiasından bir aşk buldu. Erçel'in, Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk yaşadığı iddia edildi.

AŞKIN İLK KARESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

Hande Erçel ile basketbolcu Kartal Özmızrak'ın aşkına dair detaylar merak edilirken taraflardan henüz açıklama gelmedi.

