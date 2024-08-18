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  4. Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler! Uyumları çok beğenildi

Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler! Uyumları çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 08:55
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Onur Ünlü’nün yönettiği, Kunay Film imzalı "Son Of A Rich" filminin çekimleri devam ediyor. Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı filmin çekimlerinden ilk kareler ortaya çıktı. İkilinin uyumu çok beğenilirken o görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Büyük bir heyecanla beklenen “Son Of A Rich” filminin çekimleri devam ediyor. Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu film günümüzde başlayan ve 16. yüzyıla uzanan hikâyesiyle seyirciyi büyülü bir dünyanın içine çekecek.

Kerem Bürsin ile Melis Sezen filmin Ömerli’deki çekimleri için kamera karşısına geçti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre setten ilk kareler de geldi.

1 Kerem Bürsin

UYUMLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Kerem Bürsin'in 'Mete', Melis Sezen'in ise 'Asena' rolünü canlandırdığı filmden paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Ünlü çiftin partnerliği ise büyük beğeni topladı.

2 Kerem Bürsin

Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in fotoğraflarına sosyal medyada; 'dilimi yuttum', 'harika görünüyorlar', 'çok yakışmışlar', 'sabırsızlıkla bekliyorum' gibi yorumlar yapıldı.

3 kerem

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Melis Sezen
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