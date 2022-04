Kerem Bürsin ve Stephanie Cayo sevgili mi? Stephanie Cayo kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Kerem Bürsin ve Stephanie Cayo sevgili mi? Pirates in Callao, Yucatán, Como caído del cielo, Force of Nature ve Hasta que nos volvamos a encontrar gibi filmlerde canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplayan ünlü yıldız ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun hayranları internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Kerem Bürsin ve Stephanie Cayo sevgili mi? Stephanie Cayo kimdir? İşte detaylar...

KEREM BÜRSİN VE STEPHANİE CAYO SEVGİLİ Mİ?

Stephanie Cayo, basın mensuplarının Kerem Bürsin ile aşk yaşayıp yaşamadığı yönündeki sorulara yanıt verdi.

Ünlü isim, aşk yaşadığı iddialarını doğruladı.

Cayo konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Kerem Bürsin ile tanışma aşamasındayız. Bu çok özel bir konu. O yüzden konuşmamayı tercih ederim"

STEPHANİE CAYO KİMDİR?

Stephanie Cayo, 8 Nisan 1988 tarihinde dünyaya geldi.

Stephanie Cayo oyunculuğun dışında şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle de biliniyor.

Daha 10 yaşındayken Perulu telenovela Travesuras del Corazón'da yer alan Stephanie Cayo, daha sonra birçok televizyon dizisinde oynamıştır.

Stephanie Cayo, Besos Robados ile ünlendi.

STEPHANİE CAYO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Stephanie Cayo'nun oynadığı filmler:

2005 Pirates in Callao

2018 Yucatán

2019 Como caído del cielo

2020 Force of Nature Jess

2022 Hasta que nos volvamos a encontrar

Stephanie Cayo'nun oynadığı diziler:

1998 Travesuras del corazón

1999 María Emilia, querida

2004 Besos robados

2006 Rebelde

2007 La marca del deseo

2008 Tiempo final

2010 Doña Bella

2011–2012 El Secretario

2013 La hipocondríaca

2015–2019 Club de Cuervos

2016 La Hermandad

2017 El Comandante

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya’ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD’ye taşınıp Teksas’a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas’ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'da bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston’a taşındı ve Emerson College'da oyunculuk eğimi aldı. Üniversite bittikten sonra da Los Angeles’a taşındı oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi. Carolyn Pickman ve Eric Morris’ten iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul’a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı. Kerem Bürsin ilk olarak 2013 yılında yayınlanan “Güneşi Beklerken” isimli dizide başrolde yer aldı. Emre Kınay ve Hande Doğandemir ile oynadığı dizi oldukça ilgi çekti ve ardından 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği “Unutursam Fısılda” adlı sinema filminde Mehmet Günsür, Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler ile başrolü paylaştı. 2017 yılının başında ekranlara gelmeye başlayan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi kadrosunda da Ali Smith karakteri ile yeniden başrol oynamamıştır. Kerem Bürsin şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Muhteşem İkili adlı dizide Mustafa Kerim Can nam-i diğer MKC karakterine hayat vermiştir. Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı dizisinde oynamıştır. Kerem Bürsin 1.79 metre boyunda, 72 kilo ve İkizler burcudur.

KEREM BÜRSİN VE HANDE ERÇEL NEDEN AYRILDI?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştıktan kısa bir süre sonra yakınlaşmış ve aşk haberleriyle gündeme gelmişlerdi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, rol aldıkları dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.

Birlikteliklerini Maldivler tatiline çıkarak ilan eden çift, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Her katıldıkları davette el ele poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin bir süre sonra yollarını ayırmıştı.

Çiftin aşkı sessiz sedasız sona ermiş ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu fakat Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği öne sürülmüştü.